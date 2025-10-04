Basharti: Il regime sionista non ha più la possibilità di attaccare facilmente il nostro Paese

Ali Mohammad Basharti, ex Ministro degli Interni, riferendosi ai recenti sviluppi, ha affermato: "Con il martirio del martire Nasrallah, il nemico ha cercato di indebolire il flusso della resistenza, ma alla fine questa azione non ha avuto risultati per loro."

Affermando che i piani del nemico contro la Rivoluzione Islamica hanno precedenti storici, ha aggiunto: "Anche i Mujahedin del Popolo (Monafeghin) hanno perseguito un piano simile nei primi anni della Rivoluzione, con l'esplosione dell'ufficio del Partito della Repubblica Islamica e il martirio dell'Ayatollah Dr. Beheshti e di altre 70 persone."

Basharti ha dichiarato: "Negli eventi recenti, Israele ha assaggiato per la prima volta l'amara sconfitta. Molti dei documenti e delle attrezzature di spionaggio che avevano raccolto nella regione sono stati distrutti, e persino cinque dei loro missili e documenti unici sono andati perduti. Questa sconfitta ha dimostrato che dietro le azioni del regime sionista si cela l'ideologia imperialista americana e l'arroganza globale."

L'ex Ministro degli Interni ha proseguito: "Non siamo ingenui e sappiamo bene dove il nemico è stato colpito. La loro guerra psicologica potrebbe continuare, ma la realtà è che il principale sostenitore di questo Paese è Dio Onnipotente, e Lui non ci lascerà soli."

Basharti, riferendosi alle esperienze passate, ha sottolineato: "Il regime sionista non ha più la possibilità di attaccare facilmente il nostro Paese. Sulla base di prove politiche, dico che questa volta non entreranno in una guerra in cui la vittoria non sia immaginabile per loro."

Ha ricordato: "Nella Guerra dei Sei Giorni, i paesi arabi furono sconfitti in poche ore, ma in questo incidente, la resistenza è continuata per dodici giorni e alla fine Israele ha chiesto frettolosamente un cessate il fuoco."