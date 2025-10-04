Generale Qaani: Il piano per disarmare Hezbollah è dovuto all'incapacità dei sionisti

Secondo l'agenzia di stampa Abna, il Generale di brigata Pasdar Esmail Qaani, Comandante della Forza Quds dell'IRGC, partecipando al programma "Ham Ahd", ha dichiarato che quando fu annunciato l'inizio dell'operazione a Gaza, Haniyeh era in viaggio verso l'aeroporto per recarsi in Iraq e ne fu informato praticamente sulla via del ritorno. Ha affermato: "Questa operazione, in realtà, è stata eseguita da Hezbollah come un dovere divino, islamico e religioso e in difesa degli oppressi, con la saggezza, la prudenza e la giusta decisione del Martire Sayyed Hassan Nasrallah."

Il Generale Qaani ha aggiunto: "Hezbollah ha svolto un ruolo serio e influente nel sostenere la resistenza palestinese e ha condotto una serie di operazioni contro i coloni nel nord dei territori occupati."

Ha proseguito: "Il giorno in cui è iniziata l'operazione 'Tempesta di Al-Aqsa', il 7 ottobre, mentre entravo in Libano, riflettevo su come parlare di questo incidente con Sayyed Hassan e cosa fare o non fare. Ma prima che potessi iniziare a parlare, ho osservato che Sayyed Hassan Nasrallah, fin dall'inizio dell'operazione, era profondamente immerso nel pensiero del suo dovere religioso e divino."

Il Comandante della Forza Quds ha sottolineato: "Il punto degno di nota era che né noi, né Sayyed Hassan, né i principali leader di Hamas eravamo a conoscenza del momento esatto di questa operazione. Quando fu annunciato l'inizio dell'operazione a Gaza, Haniyeh si stava dirigendo verso l'aeroporto per recarsi in Iraq e ne fu informato praticamente sulla via del ritorno."

Ha continuato: "La fermezza e la prudenza dei comandanti presenti a Gaza hanno dimostrato che questa operazione sensibile richiedeva particolare accuratezza e pianificazione. Come ha detto il Leader della Rivoluzione, 'Bacio la fronte di coloro che hanno compiuto questa grande impresa', questa frase esprime la saggezza e la grandezza della loro azione. Mentre nessuno era a conoscenza dell'inizio dell'operazione, il Martire Sayyed Hassan Nasrallah aveva determinato con precisione e ordine le fasi necessarie."

Il Generale Qaani ha sottolineato: "Comprendendo le condizioni sociali del Libano, il Martire Nasrallah ha coordinato l'inizio dell'operazione con una tempistica precisa e ha deciso che sarebbe iniziata in una notte in cui la regione del sud sarebbe stata più tranquilla. Questa scelta è stato un chiaro esempio della sua prudenza saggia e orientata al dovere, che è stata eseguita rapidamente e con successo."

Il Sayyed della Resistenza ha mostrato fermezza di fronte all'incidente dei cercapersone

Il Comandante della Forza Quds ha aggiunto: "Fino al suo martirio, il Martire Sayyed Hassan Nasrallah ha sfidato i sionisti nella guerra psicologica e militare con prudenza e fermezza nei momenti critici. In un periodo di quasi due settimane senza discorsi, ha terrorizzato il regime sionista e ha dimostrato di padroneggiare tutti gli aspetti della guerra, dal militare allo psicologico. Nel tragico incidente dell'esplosione dei cercapersone, che ha lasciato migliaia di martiri e feriti, Sayyed Nasrallah è rimasto saldo con una resistenza esemplare e ha sottolineato con una frase storica che se la nostra società non fosse stata 'Imam Hosseinita', queste calamità non sarebbero state sopportabili."

Ha detto: "La sua visione spirituale e strategica ha mantenuto Hezbollah e il popolo stabili nelle condizioni più difficili. Nonostante le preoccupazioni per la sua vita, erano state adottate ampie misure protettive, ma alla fine il martirio è diventato il destino di questo grande leader."

Il Comandante della Forza Quds ha affermato: "Il regime sionista non ha retto alla pressione di Hezbollah, che aveva impegnato un terzo della sua capacità militare nel sud del Libano, e ha rotto l'equazione della guerra. Dopo una serie di crimini, dal martirio dei comandanti all'incidente dell'esplosione dei cercapersone, alla fine è avvenuto il grande crimine del martirio di Sayyed Hassan Nasrallah."

Il Generale Qaani ha ricordato: "In questo attacco, oltre alle bombe pesanti, sono state utilizzate anche sostanze chimiche, il che lo ha trasformato in un chiaro crimine di guerra. Il Martire Sayyed Nasrallah non era solo il leader di Hezbollah, ma era anche conosciuto come la montagna stabile del Libano; una montagna su cui le persone, sia sciite che non sciite, facevano affidamento negli eventi più difficili."