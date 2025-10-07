Ministro della Difesa al-Joulani: Abbiamo Concordato un Cessate il Fuoco con le Forze Democratiche Siriane (FDS)

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando SANA, Murhaf Abu Qasra, Ministro della Difesa di al-Joulani, ha annunciato di aver incontrato Mazloum Abdi, Comandante delle Forze Democratiche Siriane (FDS).

Abu Qasra, riferendosi all'incontro avvenuto a Damasco, ha dichiarato che le due parti hanno concordato un cessate il fuoco globale in tutti gli assi e centri di schieramento militare nel nord e nord-est della Siria.

Ha annunciato che questo accordo sarà attuato rapidamente.

Ciò avviene mentre in precedenza si erano verificati scontri intensi tra le FDS e le forze di al-Joulani ad Aleppo.