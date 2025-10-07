Fawzi Barhoum: La Nostra Priorità è Fermare la Guerra

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Al Jazeera, Fawzi Barhoum, uno dei leader del Movimento di Resistenza Islamica Hamas, ha affermato: La nostra priorità è l'immediata cessazione dell'aggressione sionista e della guerra di genocidio contro Gaza. Ribadiamo il nostro impegno a rispettare tutti i diritti nazionali palestinesi inalienabili e a difendere le aspirazioni del nostro popolo. Gli occupanti, nonostante gli sfollamenti, la fame e i massacri, hanno fallito nel liberare i loro prigionieri con la forza o nel creare istituzioni alternative. Circa il 95% delle vittime di guerra sono civili indifesi. Ottanta prigionieri palestinesi sono morti per tortura nelle carceri del regime di occupazione. Il sostegno popolare alla resistenza è la roccia contro cui i piani degli occupanti si sono infranti.

Ha aggiunto: L'operazione "Alluvione di Al-Aqsa" è stata una risposta storica ai complotti per eliminare la questione palestinese. Alluvione di Al-Aqsa non è stata solo una battaglia per smascherare l'apparenza vuota degli occupanti, ma un punto di svolta che ha rivelato il vero volto degli occupanti e li ha isolati. Alluvione di Al-Aqsa è stato l'inizio di un vero conto alla rovescia per la fine dell'occupazione sulla terra palestinese. Alluvione di Al-Aqsa è la naturale continuazione della lotta palestinese dal 1948. La battaglia di "Alluvione di Al-Aqsa" ha dimostrato che gli occupanti sono un pericolo per la sicurezza e la stabilità della regione e del mondo. La battaglia di "Alluvione di Al-Aqsa" ha risvegliato le coscienze a stare al fianco della nostra nazione e del nostro stato indipendente. I piani degli occupanti hanno dimostrato che la loro guerra non è solo contro la resistenza, ma contro l'esistenza stessa del popolo palestinese. La guerra attuale ha rivelato le intenzioni espansionistiche degli occupanti a danno dei territori arabi e islamici. Il gabinetto di Netanyahu e l'amministrazione statunitense hanno la responsabilità legale per i crimini di guerra.

Fawzi Barhoum ha dichiarato: Il movimento Hamas ha affrontato tutte le proposte di cessate il fuoco negli ultimi due anni con la massima responsabilità. La delegazione del movimento al Cairo sta cercando di rimuovere tutti gli ostacoli sulla strada per raggiungere un accordo che soddisfi le richieste della nazione. Cerchiamo un accordo che garantisca il cessate il fuoco, il ritiro completo dell'esercito di occupazione da Gaza e l'ingresso degli aiuti umanitari.

Ha affermato: Chiediamo un accordo che garantisca l'ingresso degli aiuti e il ritorno degli sfollati alle loro case. Chiediamo un accordo che garantisca l'immediato inizio della ricostruzione sotto la supervisione di un'istituzione palestinese composta da tecnocrati. Chiediamo un accordo che garantisca uno scambio equo di prigionieri. Avvertiamo contro i tentativi di Netanyahu di sabotare e far fallire l'attuale ciclo di negoziati, come ha fatto in precedenza.

Barhoum ha detto: Siamo fiduciosi nella capacità del nostro popolo di sventare tutti i piani per eliminare la questione palestinese. I crimini degli occupanti e il genocidio sono crimini di guerra che non svaniranno con il tempo. Apprezziamo tutti gli sforzi e le posizioni onorevoli che sono stati presi a sostegno del nostro popolo e della resistenza.

Ha chiarito: Apprezziamo gli sforzi della Repubblica Islamica dell'Iran, del movimento Ansarullah nello Yemen e della Resistenza Islamica in Libano. Apprezziamo in particolare le posizioni e i ruoli dei fratelli mediatori in Qatar, Egitto e Turchia. Salutiamo i convogli della "Flotta Al-Sumud" e diciamo loro che il loro messaggio ci è arrivato.

Barhoum ha sottolineato: Chiediamo a tutti i Paesi arabi e islamici di attivare tutte le forme di boicottaggio contro il regime sionista. Chiediamo ai gruppi e alle fazioni palestinesi di unirsi attorno all'opzione della resistenza. Il diritto del nostro popolo è un diritto autentico e duraturo di vivere sulla propria terra senza assedio, massacri o tutela. La fondazione di uno stato palestinese indipendente con Gerusalemme come capitale è ora più vicina che mai.