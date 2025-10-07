  1. Home
Sheikh Naim Qassem: Siamo forti e grati per il sostegno dell'Iran

7 ottobre 2025 - 23:06
News ID: 1736075
Source: ABNA24
Il Vice Segretario Generale di Hezbollah in Libano ha dichiarato in un messaggio all'evento nazionale "Iran Hamdel" (Iran Solidale), tenutosi oggi, martedì, a Teheran: I figli di Nasrallah sono combattenti eroici che non permetteranno che gli obiettivi di Israele vengano realizzati.

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Al-I'lam Al-Harbi (Media di Guerra), Sheikh Naim Qassem, Vice Segretario Generale di Hezbollah in Libano, nel suo messaggio all'evento nazionale "Iran Hamdel" tenutosi oggi, martedì, a Teheran, ha fatto riferimento al ruolo prezioso del martire Sayyed Hassan Nasrallah nelle vittorie di Hezbollah, dicendo: La realizzazione delle vittorie contro Israele è avvenuta per mano di Sayyed Hassan Nasrallah e la cosa importante è che ha cresciuto una società resistente e un popolo di mujahidin che sono sempre sulla retta via. Il martire Nasrallah è stato il martire della Palestina e il martire della fiamma della resistenza nella regione e nel mondo, e il martire Safieddine è stato il suo compagno e socio in questi risultati.

Il Vice Segretario Generale di Hezbollah in Libano ha sottolineato: I risultati e le conseguenze che vediamo in Libano e nella regione derivano dalla Wilayat (tutela/autorità) e dagli insegnamenti dell'Imam Khamenei, che sono sulla via e sul metodo dell'Imam Khomeini.

Ha aggiunto: Siamo entrati nella battaglia di "Uli al-Bas" ed è stata una battaglia difficile e molto ardua, ma ne siamo usciti con forza, volontà, fermezza e perseveranza, e continueremo, a Dio piacendo. Vi do la buona novella che i figli di Sayyed Hassan Nasrallah sono mujahidin e combattenti eroici e non permetteranno a Israele di raggiungere i suoi obiettivi. Per l'aiuto di Dio Onnipotente, siamo forti e siamo estremamente grati per il sostegno della Repubblica Islamica dell'Iran.

Ha continuato: Mi congratulo con l'Iran per la sua resistenza leggendaria contro l'aggressione israelo-americana per dodici giorni. La vittoria dell'Iran è registrata nel presente e nella storia, e sappiamo che l'Iran sta pagando il prezzo di stare al fianco della giustizia, della resistenza e della Palestina.

