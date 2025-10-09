  1. Home
ABC: Nessun accordo sul disarmo di Hamas e sulla futura sovranità di Gaza

9 ottobre 2025 - 12:45
Il network "ABC" ha annunciato, citando funzionari informati, che nell'accordo per la cessazione della guerra a Gaza non è stato raggiunto alcun accordo finora riguardo al disarmo di Hamas e alla futura sovranità di Gaza.

Secondo l'Agenzia di stampa Abna, il network "ABC" ha riferito oggi, giovedì, citando funzionari informati, che almeno due sezioni chiave dell'accordo per la cessazione della guerra a Gaza sono state finora concordate dalle parti: primo, che i militari occupanti sionisti ritirino le loro forze verso la "linea concordata" per preparare il terreno necessario alla liberazione dei prigionieri, e secondo, che tutti i prigionieri saranno rilasciati entro 72 ore.

Il network "ABC", citando funzionari informati, ha aggiunto a questo proposito: "Tuttavia, lo stato di altri punti di questo piano, come l'obbligo per Hamas di disarmarsi e di cedere il governo di Gaza a un'autorità provvisoria di transizione gestita esternamente, e anche l'obbligo per Israele di ritirare completamente il suo esercito dalla Striscia di Gaza, non è ancora chiaro e si prevede che se ne discuterà nelle fasi successive dei negoziati."

