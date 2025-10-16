Attacco di droni israeliani nel sud del Libano

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al-Nashra, fonti libanesi hanno annunciato che un drone israeliano ha preso di mira un'auto nella città di Kafra, sulla strada Al-Assi.

Non sono stati ancora riportati ulteriori dettagli.

Questi attacchi rientrano nella continua violazione del cessate il fuoco da parte del regime sionista, che avviene quotidianamente.

All'alba di sabato, i caccia del regime sionista, violando lo spazio aereo libanese e la ripetuta violazione del cessate il fuoco, hanno bombardato una mostra di auto e attrezzature pesanti per la costruzione di strade, come bulldozer e altro, nella città di Musaylih, nel governatorato di Sidone. A seguito degli attacchi del regime sionista, sono stati causati ingenti danni alle attrezzature pesanti per la costruzione di strade, e una persona è stata martirizzata e diverse altre sono rimaste ferite.