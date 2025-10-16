Pezeshkian: I paesi islamici dovrebbero camminare come un unico corpo sulla via della pace

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Masoud Pezeshkian, mercoledì pomeriggio 15 ottobre 2025, in una riunione, riferendosi ai recenti eventi tra Afghanistan e Pakistan, ha affermato: "I recenti eventi tra questi due Paesi fratelli, musulmani e vicini, hanno causato profonda preoccupazione e dolore a tutti i Paesi della regione, inclusa la Repubblica Islamica dell'Iran."

Il Presidente ha sottolineato: "I Paesi musulmani, in particolare le nazioni della regione che condividono radici e cultura, hanno un legame indissolubile di fede, storia e cultura e, basandosi sugli insegnamenti del Sacro Corano, 'إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ' (In verità i credenti sono fratelli), hanno il dovere di sforzarsi insieme per la pace, la giustizia e il progresso, come membri di un unico corpo."

Pezeshkian, affermando che la discordia e il conflitto tra i Paesi islamici non sono ciò che i nostri popoli vogliono, ma sono il risultato delle cospirazioni dei nemici dell'Islam e del sionismo internazionale, ha aggiunto: "I nemici dell'Ummah islamica hanno sempre cercato di creare divisione e indebolire i Paesi musulmani."

Il Presidente ha citato il dialogo e il rafforzamento dei legami fraterni come la soluzione per ridurre la tensione tra questi due Paesi islamici e vicini e ha detto: "La Repubblica Islamica dell'Iran, credendo nel principio coranico di 'واعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفرقوا' (E tenetevi tutti saldi alla fune di Allah e non siate divisi), impiegherà tutte le sue capacità e i suoi sforzi per ridurre la tensione, espandere il dialogo e rafforzare i legami fraterni tra i due Paesi amici e vicini."

Pezeshkian, affermando che la regione ha bisogno di calma, convergenza e cooperazione più che mai, ha concluso: "Siamo certi che i cari governi e popoli di Afghanistan e Pakistan, con saggezza e prudenza, supereranno la via del disaccordo e del dialogo e sceglieranno ancora una volta la via dell'amicizia, della cooperazione e della fiducia reciproca."