Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando l'agenzia di stampa Al Jazeera, Pete Hegseth, Segretario alla Guerra degli Stati Uniti, in un discorso fatto solo per compiacere il presidente narcisista del suo paese, ha affermato: "La guerra in Ucraina deve finire; proprio come il presidente Trump ha fatto a Gaza e in Medio Oriente (Asia occidentale)."

Il Segretario alla Guerra degli Stati Uniti ha poi aggiunto, con l'obiettivo di ricevere ricchezze materiali dagli europei con il pretesto di inviare armi all'Ucraina: "Gli europei devono continuare ad assumersi la responsabilità principale per la difesa del continente. È giunto il momento di porre fine alla guerra in Ucraina. Se questa guerra non finisce, gli Stati Uniti e i loro alleati sono pronti per la deterrenza."

Questo accade mentre Mosca ha ripetutamente sottolineato che l'invio di armi occidentali all'Ucraina non cambierà l'equilibrio di potere sul campo di battaglia, poiché l'Ucraina sta affrontando una grave carenza di manodopera e una diserzione e abbandono del servizio diffusi.

Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, ha recentemente affermato che con il finanziamento da parte degli europei per l'acquisto di armi americane, l'Ucraina è ancora in grado di raggiungere i suoi obiettivi territoriali.

Questa affermazione è l'esatto opposto della sua precedente valutazione, in cui aveva detto che l'Ucraina non aveva "nessuna carta" da giocare!