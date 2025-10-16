Aiuto di 500 milioni di dollari dalla Germania per l'acquisto di armi per l'Ucraina

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando l'agenzia di stampa RIA Novosti, Boris Pistorius, Ministro della Difesa tedesco, ha annunciato oggi, mercoledì, in un discorso che il suo paese finanzierà l'acquisto di armi americane per l'Ucraina con un importo di 500 milioni di dollari, nell'ambito del piano NATO "Elenco delle Esigenze Prioritarie" per l'Ucraina.
Il Ministro della Difesa tedesco ha proseguito: "Questo pacchetto includerà sistemi di difesa aerea, sistemi Patriot, radar, munizioni di precisione e missili."
Secondo Al Jazeera, Boris Pistorius ha dichiarato: "Sosterremo l'esercito ucraino e Berlino coopererà con l'Ucraina per rafforzare le industrie militari. Intendiamo schierare jet da combattimento nella base militare polacca di Malbork per proteggere il fianco orientale della NATO."
Donald Trump, il Presidente degli Stati Uniti, ha recentemente affermato che con il finanziamento da parte degli europei per l'acquisto di armi americane, l'Ucraina è ancora in grado di raggiungere i suoi obiettivi territoriali.
