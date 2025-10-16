Affermazione di Trump: Disarmeremo Hamas

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al Jazeera, "Donald Trump", il Presidente degli Stati Uniti, in dichiarazioni ridicole, ha affermato che l'Iran non è più forte a causa delle azioni degli Stati Uniti e di Israele.

Ha detto: "Se l'Iran costruirà armi nucleari, lo attaccheremo di nuovo."

Il Presidente degli Stati Uniti ha aggiunto: "Non aiuteremo l'India ad acquistare petrolio dalla Russia. Il Primo Ministro indiano mi ha assicurato che non sta acquistando petrolio dalla Russia."

Trump, affermando di non essere soddisfatto della guerra tra Russia e Ucraina, ha detto: "Credo che il Presidente Putin sia desideroso di porre fine alla guerra con l'Ucraina."

Il Presidente degli Stati Uniti ha dichiarato: "Credo che saremo in grado di porre fine alla guerra in Ucraina, e Putin lo vuole."

In un'altra parte del suo discorso, Trump ha detto: "La CIA è stata autorizzata a condurre operazioni in Venezuela."

Il Presidente degli Stati Uniti, affermando che la maggior parte delle droghe entra negli Stati Uniti dal Venezuela, ha dichiarato: "Abbiamo eliminato la possibilità che le droghe entrino negli Stati Uniti via mare."

Trump ha detto: "Attualmente stiamo cercando un'azione terrestre contro i cartelli della droga."

Il Presidente degli Stati Uniti ha poi affermato: "In Medio Oriente, abbiamo celebrato un accordo storico per porre fine ad anni di sofferenza e conflitto, ed è stato fantastico, e tutti i paesi, anche i nostri paesi nemici, si sono riuniti e hanno sostenuto l'accordo di Gaza."

Ha detto che Hamas sta cercando i corpi dei prigionieri israeliani uccisi e che alcuni corpi si trovano nei tunnel.

Trump ha dichiarato: "Vogliamo che Hamas consegni le sue armi, e se non lo faranno da soli, lo faremo noi."

Il Presidente degli Stati Uniti ha detto: "Penso che gestirremo bene la situazione a Gaza e non vedo prospettive di intervento militare americano."

Trump, affermando che siamo in una guerra commerciale con la Cina, ha detto: "Abbiamo posto fine a diverse guerre usando i dazi."

Il Presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che l'odio di Putin e Zelensky l'uno per l'altro è un ostacolo alla fine della guerra. Il Presidente degli Stati Uniti ha aggiunto: "Non possiamo permettere che l'accordo di Gaza venga meno."