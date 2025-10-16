Petrolio e Ricostruzione al Centro dell'Incontro tra Putin e Jolani a Mosca

Secondo l'Agenzia di Stampa Internazionale AhlulBayt (AS) - ABNA - Alexander Novak, Vice Primo Ministro russo, ha annunciato che Russia e Siria hanno concordato di tenere presto una riunione della Commissione Intergovernativa Congiunta per lo sviluppo della cooperazione commerciale ed economica tra i due Paesi.

Novak, dopo i colloqui russo-siriani, ha detto: "Abbiamo concordato che la riunione della Commissione Intergovernativa Internazionale per lo sviluppo della cooperazione commerciale ed economica si terrà presto. La Siria ha bisogno di ricostruire le sue infrastrutture e la Russia è in grado di fornire assistenza in questo campo."

Ha aggiunto: "In generale, abbiamo una comprensione comune che la Siria ha ora bisogno di ricostruzione. Molte delle infrastrutture del Paese, comprese quelle energetiche, ferroviarie e di trasporto, sono state distrutte. Le nostre aziende sono interessate a sviluppare le infrastrutture di trasporto e a ricostruire il settore energetico, un settore che è stato fondato durante l'era dell'Unione Sovietica."

Il Focus della Russia sul Settore Petrolifero Siriano

Novak ha chiarito: "Le aziende russe operano nei giacimenti petroliferi siriani da molto tempo. Alcuni di questi giacimenti necessitano di sviluppo, altri sono stati interrotti e ci sono anche nuovi giacimenti. Siamo pronti a partecipare a tutti questi progetti."

Ha aggiunto: "Le nostre aziende sono interessate a utilizzare attrezzature russe all'interno del territorio siriano, e questo è stato discusso in dettaglio durante l'incontro tra i due Presidenti."

Per quanto riguarda gli aiuti umanitari, il Vice Primo Ministro russo ha sottolineato che la questione è stata esaminata durante i colloqui. Secondo lui, la parte siriana è interessata all'importazione di grano, generi alimentari e medicinali, e il lavoro su questi argomenti avrà inizio.

Incontro tra i Leader di Russia e Siria

Vladimir Putin, Presidente della Russia, ha tenuto oggi, mercoledì, al Cremlino un colloquio di oltre due ore e mezza con Ahmad al-Shara, noto come Abu Mohammad al-Jolani, capo del Governo provvisorio siriano.

Al-Shara ha sottolineato durante l'incontro: "La Nuova Siria sta ricostruendo e ristabilendo relazioni strategiche e politiche con tutti i Paesi, in particolare la Russia. La Siria rispetta tutti gli accordi precedenti firmati con la Russia e sta cercando di ridefinire la natura di queste relazioni."

Ha aggiunto: "Rispettiamo tutti gli accordi passati con la Russia e vogliamo ridefinire le relazioni sulla base dell'indipendenza, della sovranità nazionale, dell'integrità territoriale e della stabilità della sicurezza della Siria, che è legata alla stabilità regionale e globale."

Dall'altra parte, Putin ha sottolineato che tra Russia e Siria esiste una relazione speciale da decenni, e che tali relazioni si sono sempre basate sugli interessi del popolo siriano. Ha anche sottolineato la disponibilità di Mosca a tenere consultazioni regolari con Damasco attraverso il Ministero degli Affari Esteri.