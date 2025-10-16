Russia Today: L'aereo del Segretario alla Guerra degli Stati Uniti ha dichiarato un'emergenza

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, l'agenzia di stampa Russia Today ha appena annunciato sul suo canale Telegram che l'aereo che trasportava il Segretario alla Guerra degli Stati Uniti ha dichiarato un'emergenza.

Secondo il media, l'aereo Boeing "C-32" ha impostato il suo transponder sulla modalità di emergenza con il codice 7700 e ha deviato la sua rotta verso il Regno Unito poco dopo aver lasciato Bruxelles.

L'aereo ha ridotto la sua altitudine a 10.000 piedi, indicando una depressurizzazione della cabina.

Finora non sono state divulgate ulteriori notizie o informazioni al riguardo.