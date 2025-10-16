  1. Home
Al-Qassam: Il recupero dei corpi dei prigionieri sionisti richiede attrezzature speciali

16 ottobre 2025 - 09:38
Le Brigate Izz ad-Din al-Qassam, il braccio militare del movimento Hamas, hanno sottolineato che la Resistenza ha adempiuto a quanto era stato concordato, affermando: "Il recupero dei corpi dei prigionieri sionisti richiede attrezzature speciali."

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Russia Al-Youm, le Brigate Izz ad-Din al-Qassam, il braccio militare del movimento Hamas, hanno annunciato di aver adempiuto ai propri impegni riguardo alla consegna dei corpi dei prigionieri sionisti.

Le Brigate Al-Qassam hanno sottolineato che la Resistenza ha adempiuto a quanto era stato concordato, aggiungendo: "La Resistenza ha consegnato tutti i prigionieri sionisti vivi e i corpi che erano in suo possesso."

Al-Qassam ha anche annunciato che il recupero dei corpi rimanenti da sotto le macerie richiede grandi sforzi e attrezzature speciali, e che "lavoreremo per chiudere questo fascicolo."

In precedenza, il quotidiano The Times of Israel aveva affermato, citando le proprie fonti, che il movimento Hamas aveva informato i mediatori della sua decisione di consegnare oggi, mercoledì, i corpi di altri quattro prigionieri sionisti a Tel Aviv.

Secondo questo rapporto, con la consegna dei corpi di questi prigionieri sionisti, il numero totale di corpi consegnati raggiunge i 12.

Secondo l'accordo di cessate il fuoco, i corpi di 28 prigionieri sionisti devono essere consegnati alla parte israeliana. Ieri sono stati consegnati altri quattro corpi alla Croce Rossa.

Tuttavia, trovare i corpi dei prigionieri sionisti sotto le macerie dopo due anni dalla guerra di Gaza è considerata una grande sfida, ed è per questo che gli analisti ritengono che il regime sionista stia abusando di questo pretesto per limitare l'ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza.

