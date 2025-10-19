Dichiarazione delle Brigate Al-Qassam sul ritrovamento del corpo di un altro prigioniero israeliano

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Al Jazeera, le Brigate Izz al-Din al-Qassam, il braccio militare del movimento Hamas, hanno rilasciato una dichiarazione annunciando di aver trovato il corpo di un altro prigioniero sionista e che lo consegneranno se le condizioni saranno favorevoli.

La dichiarazione delle Brigate Al-Qassam afferma: "Durante le operazioni di ricerca in corso, abbiamo trovato oggi il corpo di un altro prigioniero israeliano e, se le condizioni sul campo saranno appropriate, lo consegneremo oggi."

Il braccio militare del movimento Hamas ha sottolineato che qualsiasi escalation da parte dei sionisti ostacolerà la ricerca, l'esplorazione e il recupero dei corpi, e ciò ritarderà il recupero dei corpi degli israeliani uccisi da parte del regime occupante.

Questa notizia arriva mentre le Brigate Al-Qassam, oggi domenica, in risposta all'accusa di violazione del cessate il fuoco dopo l'incidente di Rafah, hanno rilasciato una dichiarazione in cui sottolineano il loro pieno impegno ad attuare tutti gli accordi, in particolare il cessate il fuoco in tutta la Striscia di Gaza.