Il leader di Ansarullah: La nazione yemenita è la portabandiera della lotta contro gli Stati Uniti e il regime sionista

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Al-Masirah, il leader del movimento Ansarullah dello Yemen ha tenuto un discorso in occasione del martirio del Maggior Generale "Muhammad Abdul Karim Al-Ghumari", Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate del Paese.

Sayyed Abdul-Malik Badr al-Din al-Houthi ha dichiarato nel suo discorso: "Ieri, lunedì, il nostro popolo ha salutato l'amato Capo di Stato Maggiore, il grande martire Muhammad Abdul Karim Al-Ghumari, e ha partecipato in massa alla preghiera funebre e alla processione. La partecipazione del popolo yemenita al funerale del martire Al-Ghumari è stata massiccia e significativa e riflette la loro fermezza nella loro posizione. Il nostro popolo ha un rapporto intimo e stretto con le sue forze armate, che sono considerate lo strumento della sua forza ed esprimono i suoi orientamenti e le sue aspirazioni."

Ha aggiunto: "Il caro popolo dello Yemen considera l'istituzione militare e le forze armate e di sicurezza come proprie, e ritiene che queste forze esprimano le loro aspirazioni e si muovano insieme sulla base di una posizione unificata. La presenza popolare massiccia e ampia al funerale del martire Al-Ghumari ha conseguenze importanti. Il martire Al-Ghumari e tutti gli altri martiri nella battaglia di 'Conquista Promessa e Jihad Sacra' e prima di essa, sono un simbolo fondamentale della posizione sincera e grande del nostro caro popolo."

Al-Houthi ha sottolineato: "La nostra nazione ha innalzato la bandiera del Jihad per amore di Dio di fronte ai tiranni dell'epoca, ovvero Stati Uniti e Israele, e a sostegno della nazione palestinese e della loro adesione alle questioni principali dell'Ummah. Il confronto del popolo yemenita nella fase cruciale di due anni è stato uno scontro molto intenso."

Il leader di Ansarullah ha ribadito: "Gli Stati Uniti sono complici del regime sionista in tutti i suoi crimini, cospirazioni, obiettivi e programmi. Nel confronto estremamente intenso degli ultimi due anni, abbiamo assistito alla posizione di persone libere che hanno risposto alla chiamata di Dio e hanno agito con fede, umanità e motivazione morale con l'obiettivo di adottare la posizione corretta a sostegno del popolo palestinese e dei loro cari Mujahidin. Lo Yemen, negli ultimi due anni, a livello ufficiale e popolare, ha agito con piena sincerità e ha fatto il massimo sforzo su tutti i fronti per sostenere la Palestina e Gaza. Il popolo yemenita si è rivolto a Dio con sincerità e sostiene onestamente il popolo palestinese, stando al suo fianco con tutte le sue forze, senza esitazione, passività o negligenza."

Abdul-Malik Badr al-Din ha dichiarato: "Il caro popolo dello Yemen ha offerto martiri dalle sue forze armate e dal suo popolo fin dall'inizio e anche durante questi due anni. I sacrifici e l'abnegazione del nostro popolo sono una chiara e lampante testimonianza della sincerità e della veridicità della sua posizione a tutti i livelli. La posizione del nostro popolo è onorevole, fiera, dignitosa, gloriosa e mira all'adempimento di un dovere sacro, una posizione che non è stata marginale, frivola, sconsiderata o avventata."

Ha anche affermato: "Il popolo yemenita ha iniziato la sua posizione a sostegno della Palestina e di Gaza con il più alto livello di maturità, saggezza e responsabilità. L'adempimento delle responsabilità sacre del nostro popolo è un'azione pratica attraverso la quale ottengono onore, gloria, dignità e fierezza, a differenza di coloro che hanno adottato posizioni vergognose e disonorevoli."