Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Izvestia, Sergei Lavrov, Ministro degli Esteri russo, ha reagito alle richieste di porre fine alla guerra in Ucraina, notando di essere rimasto sorpreso dai rapporti dei media americani sul possibile rinvio del vertice tra Vladimir Putin e Donald Trump, rispettivamente Presidenti di Russia e Stati Uniti, a Budapest.

Lavrov ha detto: "La questione più importante riguardo alla preparazione per il prossimo vertice Russia-Stati Uniti non è il luogo e l'ora in cui si terrà, ma come progredire tenendo conto degli accordi raggiunti in Alaska."

Il diplomatico russo di alto livello ha aggiunto: "Vorrei confermare ufficialmente che la Russia non ha cambiato la sua posizione riguardo agli accordi raggiunti durante i lunghi negoziati tra Putin e Trump in Alaska."

Ha aggiunto: "Questi accordi si basano su un'intesa raggiunta all'epoca, che Trump ha brevemente espresso sotto forma della necessità di raggiungere una pace duratura e a lungo termine, e non un cessate il fuoco immediato che non porta a nulla."

Il Ministro degli Esteri russo ha sottolineato: "Rimaniamo pienamente impegnati in questa formula e l'ho ribadito nella conversazione di ieri con Marco Rubio."

Ha aggiunto: "Le richieste di porre fine immediatamente alla guerra significano dimenticare le radici della guerra in Ucraina, che l'amministrazione statunitense ha chiaramente compreso ed espresso fin dall'insediamento di Donald Trump."

Lavrov ha anche risposto alla minaccia di Varsavia riguardo alla mancata garanzia della sicurezza dell'aereo di Putin, dicendo: "I polacchi sono ora pronti a condurre attacchi terroristici da soli. Ho sentito che Radosław Sikorski (Ministro degli Esteri polacco) ha minacciato che la sicurezza dell'aereo di Putin nello spazio aereo polacco non sarà garantita, in caso di volo per partecipare al vertice con Trump a Budapest."

Ha aggiunto che "la Polonia ha giustificato l'attacco terroristico al gasdotto Nord Stream 2 attraverso una sentenza ufficiale del tribunale, e ora il Ministro degli Esteri polacco afferma che, se un tribunale in quel Paese lo richiede, Varsavia impedirà il libero passaggio dell'aereo del Presidente russo!"