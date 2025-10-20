Media sionista: Il Vice di Trump andrà a Gaza domani

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al Jazeera, il Canale 12 della televisione del regime sionista ha annunciato che la visita di J.D. Vance, Vice Presidente degli Stati Uniti, nei territori occupati inizierà domani e durerà 48 ore.
Il canale televisivo ha aggiunto che, durante il suo viaggio, il Vice Presidente degli Stati Uniti dovrebbe recarsi in un centro umanitario nella Striscia di Gaza e incontrare anche le famiglie dei prigionieri sionisti.
Questo viaggio avviene mentre J.D. Vance ha dichiarato all'agenzia di stampa Reuters che attualmente "non esiste alcuna infrastruttura di sicurezza per garantire il disarmo di Hamas."
Your Comment