Feriti 2 militari israeliani nella Striscia di Gaza

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando l'agenzia Sama, i media del regime sionista hanno riportato il ferimento di due militari di quel regime a Gaza.

Il canale in lingua ebraica "Hadshot Lo Tsensura" ha annunciato che due militari israeliani sono rimasti feriti in un incidente operativo nella Striscia di Gaza, e le condizioni di uno di loro sono state riportate come gravi.

Hallel Bitton, giornalista israeliano, ha anche annunciato: "Una bomba è esplosa vicino alle nostre forze nel sud di Khan Younis, e le forze stanno ora pattugliando e bonificando l'area per trovare possibili uomini armati. Questo incidente è avvenuto all'interno del perimetro della 'Linea Gialla' e sotto il controllo israeliano."

Il media in lingua ebraica "Kan" ha anche riportato che l'esplosione della bomba è avvenuta nell'area di Khan Younis, in una zona situata dietro la Linea Gialla e sotto il controllo dell'esercito sionista.

Un elicottero israeliano è atterrato nella zona per evacuare i feriti.