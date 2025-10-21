Il Giappone respinge Trump: l'importazione di petrolio e gas russo continua

Secondo l'agenzia di stampa Mehr, citando Reuters, Yuji Muto, Ministro del Commercio giapponese, in risposta alla richiesta del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump di interrompere l'acquisto di petrolio e gas russi, ha dichiarato che il Giappone prenderà decisioni al riguardo sulla base degli interessi nazionali del Paese.

Scott Bassett, Segretario al Tesoro degli Stati Uniti, ha dichiarato la scorsa settimana di aver informato Katsunobu Kato, Ministro delle Finanze giapponese, che l'amministrazione Trump si aspetta che Tokyo interrompa le importazioni di energia dalla Russia. Trump è atteso in Asia alla fine di questo mese.

In risposta all'attacco di Mosca all'Ucraina nel febbraio 2022, Tokyo ha concordato con gli altri Paesi del G7 di eliminare gradualmente le importazioni di petrolio russo.

Tuttavia, il Giappone continua ad acquistare gas naturale liquefatto (GNL) dal progetto Sakhalin-2, un progetto vitale per la sicurezza energetica del Giappone in quanto rappresenta circa il 9% delle importazioni di GNL del Paese.

Muto, senza fare riferimento diretto alle dichiarazioni di Bassett, ha detto riguardo alla richiesta: "Dall'attacco all'Ucraina, il Giappone ha costantemente ridotto la sua dipendenza dall'energia russa."

Egli ha aggiunto, sottolineando che circa il tre per cento dell'elettricità totale del Giappone è fornita dal progetto Sakhalin-2: "Siamo consapevoli che il gas naturale liquefatto del progetto Sakhalin-2 svolge un ruolo molto importante nella sicurezza energetica del Giappone."

Il Ministro del Commercio giapponese ha anche aggiunto che il Paese intende mantenere una stretta collaborazione con la comunità internazionale, compreso il G7.

Washington sta facendo pressione su Cina, India e Giappone attraverso negoziati commerciali per ridurre l'acquisto di petrolio e gas naturale russi. Allo stesso tempo, il Regno Unito ha imposto sanzioni contro entità cinesi e indiane. Esiste anche la possibilità di ulteriori sanzioni da parte dell'Unione Europea. I Paesi occidentali affermano che Mosca utilizza i proventi delle vendite di energia per finanziare la guerra in Ucraina.