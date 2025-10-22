Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate dell'Iran: la risposta a qualsiasi errore del nemico sarà molto diversa da prima

Il Maggior Generale Seyyed Abdolrahim Mousavi, Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate iraniane, ha dichiarato alla cerimonia di consegna dei diplomi ai cadetti delle accademie ufficiali dell'esercito: Oggi, il mondo guarda alla fede, alla determinazione, al coraggio e all'unità dell'Iran con rispetto, e il mondo è arrivato a riconoscere il potere della Resistenza.

Secondo Pars Today, che cita l'agenzia dell'IRIB, il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate iraniane, riferendosi alle conseguenze dell'operazione della Tempesta di Al-Aqsa, ha osservato: "Questa operazione ha segnato l'inizio di importanti eventi nella regione e nel mondo. Gli americani e gli israeliani, che per anni hanno usato un impero mediatico per dipingersi come giusti, sono stati completamente smascherati. La loro natura criminale e quella di uccidere i bambini divenne evidente a tutti, e la Palestina, che veniva quasi completamente dimenticata, divenne la questione principale del mondo. Il grido per la giustizia e la piaga degli oppressi raggiunsero il mondo, mentre gli oppressori e i tiranni furono disonorati".

Il Capo di stato maggiore delle Forze armate ha aggiunto: "Oggi, anche le persone più scettiche sono arrivate a credere che la posizione della rivoluzione islamica dell'Iran sia giusta e basata sui principi. Quando chiede la difesa degli oppressi in tutto il mondo, ha scelto la parte giusta della storia. E quando si oppone ai bulli, dimostra saggezza, dignità e indipendenza".

Il Maggiore Generale Mousavi ha aggiunto che il regime sionista, con l'assistenza degli Stati Uniti, ha cercato – attaccando l'Iran – di salvarsi da questa umiliante situazione di odio diffuso e disintegrazione interna, ma è stato decisamente sconfitto e, in preda alla disperazione, ha chiesto un cessate il fuoco.

Il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate ha avvertito che i nemici stanno ora cercando di compensare la loro sconfitta sul campo di battaglia mediatico e nella mente della gente. "Siamo nel bel mezzo di una guerra cognitiva su vasta scala", ha detto, una lotta per alterare le strutture mentali, i sistemi percettivi, le credenze e le speranze delle persone. "Ciò che non sono riusciti a ottenere con la forza, il bullismo e le operazioni militari, ora lo stanno perseguendo attraverso distorsioni, voci, operazioni psicologiche e la fabbricazione di false narrazioni".

Il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate dell'Iran ha affermato che, sebbene i nemici dell'Iran siano intrinsecamente brutali e aggressivi, è improbabile che facciano un'altra mossa sbagliata dopo il colpo che hanno subito, a condizione che siano ragionevoli. Ha aggiunto che stiamo monitorando attentamente i movimenti nemici. "Non siamo guerrafondai, ma siamo pronti. Siamo a conoscenza delle regole per fermare le ostilità e al momento non abbiamo intenzione di agire, ma questa volta le nostre misure saranno completamente diverse".

Il Maggiore Generale Mousavi ha detto: "Loro stessi ammettono di aver pianificato per 15 anni: si sono equipaggiati e preparati, hanno provato i piani molte volte, hanno organizzato i loro infiltrati, li hanno equipaggiati e preparati, hanno scelto quello che pensavano fosse il momento migliore e hanno eseguito il piano con cura. Ma sotto il comando della Guida, per grazia di Dio Onnipotente, la nazione vigile e le coraggiose forze armate iraniane hanno inflitto loro uno schiaffo indimenticabile. La nazione iraniana, così come ha superato fino ad ora ogni ostacolo, prevarrà anche sulle difficoltà attuali".