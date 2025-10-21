Hamas: Israele deve pagare i costi della ricostruzione della Striscia di Gaza

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Mousa Abu Marzouq, membro dell'Ufficio politico del movimento Hamas e capo dell'Ufficio per le Relazioni Internazionali del movimento, in un'intervista con Sputnik ha sottolineato che la ricostruzione della Striscia di Gaza, che è stata distrutta dagli occupanti sionisti, è un diritto di oltre 2 milioni di palestinesi che hanno perso le loro case e fonti di reddito.

Ha aggiunto: "La risoluzione del Consiglio di Sicurezza sottolinea la ricostruzione della Striscia di Gaza e noi crediamo che gli occupanti sionisti siano i primi responsabili della distruzione di questa Striscia e debbano pagare il costo totale di questa ricostruzione."

Abu Marzouq ha precisato: "Il processo di ricostruzione deve essere immediato e includere tutti i settori, in particolare le infrastrutture e le centrali elettriche. Accogliamo con favore la partecipazione di tutte le parti al processo di ricostruzione di Gaza. Non abbiamo problemi con la supervisione internazionale o da parte dei paesi mediatori, ed è meglio che queste parti monitorino il processo di attuazione dei progetti."