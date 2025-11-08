Araghchi: Il regime israeliano è la principale fonte di instabilità nella nostra regione

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Seyyed Abbas Araghchi, Ministro degli Affari Esteri del nostro Paese, ha reagito alle recenti dichiarazioni del Primo Ministro del regime sionista, il quale aveva affermato che "se Israele non fosse qui, il Medio Oriente non esisterebbe", e ha scritto in tono sarcastico:

"Questa cosiddetta 'Ancora di Sicurezza in Medio Oriente':

È ricercata con l'accusa di genocidio e crimini di guerra;

Ha imposto un sistema di apartheid a 7,5 milioni di palestinesi;

Ha bombardato 7 paesi nell'ultimo anno;

E ha occupato i territori di Palestina, Libano e Siria.

Il regime israeliano è la principale fonte di instabilità nella nostra regione."