Grossi: Nessuna necessità di deferire il dossier nucleare iraniano al Consiglio di Sicurezza

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Rafael Grossi ha sottolineato in un'intervista con il quotidiano inglese Financial Times: "L'Iran dovrebbe seriamente migliorare la cooperazione con gli ispettori delle Nazioni Unite per prevenire un'escalation di tensioni con i paesi occidentali."

Egli ha affermato: "Nonostante l'AIEA abbia effettuato circa dodici ispezioni in Iran dalla guerra con Israele a giugno, l'accesso alle strutture nucleari più importanti del paese, vale a dire Fordow, Natanz e Isfahan, precedentemente bombardate dagli Stati Uniti, non è stato concesso."

Riferendosi agli attacchi statunitensi contro le strutture nucleari iraniane, il Direttore Generale dell'AIEA ha asserito: "Gli attacchi hanno gravemente danneggiato queste strutture, e il destino di 408 chilogrammi di uranio arricchito vicino al livello per armi rimane sconosciuto, creando una crescente necessità di riprendere le ispezioni, e avremmo dovuto riprendere il lavoro di ispezione prima."

Grossi ha detto che l'organizzazione sta cercando di far avanzare le relazioni turbolente con l'Iran attraverso la comprensione reciproca, ma l'Iran deve ancora adempiere ai suoi obblighi.

Egli ha affermato, senza condannare l'azione degli Stati Uniti di bombardare siti nucleari pacifici di uno Stato membro dell'AIEA, che lo scoppio della guerra non può essere un motivo per Teheran per ridurre la cooperazione con l'organismo.

Il Direttore Generale dell'AIEA ha detto che non è ancora necessario deferire l'Iran al Consiglio di Sicurezza dell'ONU a causa della sospensione delle ispezioni, ma la cooperazione deve essere seriamente migliorata.

Grossi ha dichiarato: "Il danno è esteso, ma la nostra valutazione indica che la maggior parte dell'uranio arricchito al 60% e a livelli inferiori è ancora lì. Questi materiali sono ancora presenti, e sebbene non stabiliamo un termine ultimo finale per essi, è chiaro che l'esistenza di materiali arricchiti a un livello così alto e vicino al livello per armi è una fonte di preoccupazione."

Un alto funzionario iraniano, in un'intervista con il Financial Times, ha anche detto che non è stata svolta alcuna attività nelle strutture nucleari prese di mira.

Ha detto al Financial Times: "Le immagini satellitari monitorano questi siti costantemente e con precisione, e se ci fosse stato un qualsiasi movimento, l'Agenzia avrebbe reagito con forza."

L'Iran ha permesso agli esperti dell'AIEA di riprendere alcune ispezioni dopo aver raggiunto un accordo preliminare con Grossi a settembre. Ma le potenze europee hanno risposto alla buona fede dell'Iran ripristinando le sanzioni internazionali contro la Repubblica Islamica nello stesso mese.

Ismail Baghaei, portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, ha dichiarato che le dichiarazioni contraddittorie dei funzionari dell'AIEA non aiuteranno la cooperazione tra Iran e AIEA.

L'Iran ha dichiarato, in quanto firmatario del Trattato di Non Proliferazione Nucleare (TNP), di avere il diritto di arricchire l'uranio. Teheran ha anche annunciato che, pur non rinunciando all'arricchimento dell'uranio, è pronto a discutere possibili restrizioni in questo ambito.

L'AIEA aveva precedentemente affermato di aver osservato nuovi movimenti nelle strutture nucleari iraniane a cui non ha accesso, e ha bisogno di assicurarsi che l'uranio arricchito non sia stato spostato altrove.