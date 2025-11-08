  1. Home
Gli Stati Uniti rimuovono il nome di Al-Joulani dalla lista delle sanzioni

8 novembre 2025 - 09:43
News ID: 1747831
Source: ABNA24
Il vice portavoce del Dipartimento di Stato americano ha annunciato che i Dipartimenti di Stato e del Tesoro del Paese hanno rimosso il nome di Abu Mohammad al-Joulani dalla lista dei "Terroristi Globali Specialmente Designati" (SDGT).

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Tammy Piggott, vice portavoce del Dipartimento di Stato americano, ha annunciato: "Il 6 novembre (15 Aban), il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione, elaborata su iniziativa degli Stati Uniti, per rimuovere i nomi di Ahmad al-Sharaa e Anas Hassan Khattab, Ministro degli Interni siriano, dalla lista delle sanzioni."

Ha aggiunto: "Oggi, il Segretario di Stato degli Stati Uniti ha deciso di rimuovere Ahmad al-Sharaa, che era registrato con il nome di Mohammad al-Joulani nella lista dei 'Terroristi Globali Specialmente Designati' (SDGT) ai sensi dell'Ordine Esecutivo 13224, da questa lista. Inoltre, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti rimuove Anas Hassan Khattab dalla lista SDGT, in conformità con lo stesso Ordine Esecutivo (e successive modifiche)."

