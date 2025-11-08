Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando l'agenzia Anadolu, il Procuratore Generale di Istanbul ha emesso un mandato di arresto per Benjamin Netanyahu, Primo Ministro del regime sionista.

Secondo questo rapporto, il Procuratore Generale di Istanbul ha emesso un mandato di arresto per 37 sospettati, tra cui il criminale di guerra Benjamin Netanyahu, con l'accusa di genocidio.

L'emissione del mandato di arresto per Netanyahu in Turchia avviene mentre la Corte Penale Internazionale (CPI) ha emesso mandati di arresto contro Netanyahu e l'ex Ministro della Guerra del regime sionista l'anno scorso.

L'uso della fame come arma, l'omicidio, la persecuzione e altri atti inumani sono tra i crimini commessi da Netanyahu e altri leader del regime sionista a Gaza e in Palestina.