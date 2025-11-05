Un duro colpo contro Trump e il regime sionista nel cuore di New York

Secondo l'agenzia di stampa Abna, il sito di notizie Al-Quds ha scritto in un rapporto: La vittoria di Zohran Mamdani nelle elezioni municipali di New York, la città più grande d'America, avvenuta questa mattina presto, è considerata un duro colpo per Trump e il regime sionista, poiché egli è sia un oppositore delle politiche dell'attuale presidente degli Stati Uniti sia contrario ai crimini di Tel Aviv contro i palestinesi.

Il rapporto aggiunge: Secondo i risultati di un sondaggio condotto dalla CNN, la questione palestinese e le posizioni dei candidati nei confronti del regime sionista hanno avuto un'influenza sul voto dei residenti di New York.

Zohran Mamdani, 34 anni, nato in Uganda, è immigrato a New York in giovane età e ha iniziato la sua attività politica creando un'associazione studentesca a sostegno della Palestina. Le sue posizioni sono anti-sioniste, al punto che in precedenza aveva dichiarato che se Netanyahu si fosse recato a New York, lo avrebbe arrestato. Tutto ciò mentre Zohran Mamdani ha ottenuto la vittoria a New York, che è considerata il principale centro finanziario e mediatico delle lobby sioniste.

Eidan Kuyler, corrispondente del sito sionista Walla, ha anche riferito che Zohran Mamdani ha partecipato a manifestazioni e scioperi a sostegno dei residenti di Gaza.