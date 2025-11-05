Haaretz: Israele continua a impedire l'ingresso degli aiuti a Gaza

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Arabi 21, mentre il regime sionista non permette l'ingresso di aiuti sufficienti nella Striscia di Gaza anche dopo l'instaurazione del cessate il fuoco e la crisi umanitaria continua intensamente, i media sionisti hanno riferito che questo regime ha adottato nuove misure per impedire l'assistenza ai palestinesi e ha costretto decine di organizzazioni umanitarie a Gaza e in Cisgiordania a interrompere le loro attività.

A questo proposito, il quotidiano ebraico Haaretz ha annunciato che decine di organizzazioni che avevano precedentemente ricevuto l'approvazione di Tel Aviv sono ora costrette a interrompere le loro attività a causa di una procedura rigorosa, e migliaia di tonnellate di cibo e aiuti sono stati abbandonati fuori Gaza.

Il media ebraico ha aggiunto: Questa procedura di Tel Aviv rende più difficili le condizioni per l'ingresso delle organizzazioni a Gaza e in Cisgiordania e le obbliga a fornire dettagli sui loro dipendenti e le loro famiglie. Secondo questa procedura, le organizzazioni sono tenute a fornire a Tel Aviv un gran numero di documenti, inclusa una lista di tutti i loro dipendenti stranieri e palestinesi e informazioni sui membri delle loro famiglie.

Il rapporto prosegue: Le organizzazioni umanitarie non sono autorizzate a portare cibo o qualsiasi tipo di aiuto a Gaza senza un permesso ufficiale da Tel Aviv, e i loro dipendenti non possono ottenere un visto per entrare in Israele (Palestina occupata). La mancanza di permesso impedisce a queste organizzazioni di entrare a Gaza e impedisce loro anche di acquistare o trasferire attrezzature.

Haaretz ha sottolineato: Le organizzazioni che non avevano ricevuto il permesso per far entrare merci a Gaza si sono rivolte alle agenzie delle Nazioni Unite o ad altre organizzazioni autorizzate, chiedendo di consentire l'ingresso delle merci acquistate. Tuttavia, Tel Aviv ha impedito anche questa azione.

Il media sionista ha precisato: Di conseguenza, un gran numero di attrezzature e forniture acquistate dalle organizzazioni internazionali sono bloccate al confine di Gaza. Queste attrezzature includono materassi, tende, teli di plastica, attrezzature per la desalinizzazione dell'acqua, materiali isolanti, vestiti invernali, articoli per l'igiene personale e grandi quantità di cibo.

Haaretz, citando Bushra al-Khalidi, Direttore delle Politiche di Oxfam nei territori palestinesi, ha affermato che questa azione fa parte di una politica più ampia di Tel Aviv che è considerata una punizione collettiva e rende Gaza inabitabile.