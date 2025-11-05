Agenzia di stampa Abna, Gruppo Internazionale: Zohran Mamdani è il primo sindaco musulmano di New York ad aver vinto le elezioni municipali.

Chi è Zohran Mamdani?

Zohran Mamdani è nato nel 1992 (1370 solare) a Kampala, la capitale dell'Uganda. La sua famiglia è immigrata negli Stati Uniti dopo un po' di tempo e si è stabilita a New York.

Suo padre, Mahmood Mamdani, è un eminente professore di Scienze Politiche e Sociologia alla Columbia University, e sua madre, Mira Nair, è una cineasta.

Sebbene ci siano poche informazioni sulle opinioni religiose di Mamdani e della sua famiglia, alcune fonti hanno scritto: il padre di Mamdani proviene dalla comunità Khoja dello Gujarat, in India, che sono prevalentemente musulmani sciiti duodecimani. Sua madre proviene da una famiglia indù nello stato del Punjab, in India. Altre fonti hanno anche identificato Mamdani come un individuo con credenze sciite duodecimane.

Mamdani ha completato gli studi universitari in Scienze Politiche presso il Bowdoin College nello stato del Maine, e fin da studente si è dedicato ad attività sociali e di giustizia.

L'attività ufficiale di Mamdani nell'arena politica è iniziata nel 2019 (1398 solare), quando si è candidato all'Assemblea dello Stato di New York come membro del Partito Democratico.

Nelle elezioni del 2020 (1399 solare), è riuscito a sconfiggere il rappresentante in carica ed è entrato nell'Assemblea dello Stato come rappresentante del Distretto 36 di New York (che comprende Astoria e parti del Queens).

Vittoria elettorale con lo slogan "Vita più facile per la classe operaia"

Mamdani è stato fin dall'inizio conosciuto per le sue tendenze socialiste e popolari ed è diventato rapidamente uno dei leader del movimento dei «Socialisti Democratici d'America» a New York, al fianco di figure come Alexandria Ocasio-Cortez.

Il principale asse delle attività di Mamdani si concentra sulla giustizia economica, gli alloggi a prezzi accessibili, la riforma del sistema di trasporto pubblico e la lotta contro la discriminazione razziale e di classe.

Egli sottolinea sempre che «il governo locale deve rendere la vita più facile alle classi lavoratrici» e considera la politica come uno strumento per migliorare le condizioni di vita delle persone comuni.

Durante la sua attività nell'Assemblea statale, ha presentato proposte relative all'aumento dei finanziamenti per l'edilizia popolare, alla riduzione dei costi del trasporto urbano e al miglioramento dell'accesso ai servizi sanitari ed educativi.

Nelle elezioni municipali di New York del 4 novembre 2025 (13 Aban 1404 solare), Zohran Mamdani è riuscito a sconfiggere l'ex governatore dello Stato, Andrew Cuomo, ed è stato eletto nuovo sindaco di New York.

La sua vittoria, avvenuta in un clima di insoddisfazione generale per l'alto costo della vita, è stata interpretata come una vittoria per l'ala sinistra del Partito Democratico.

Mamdani è entrato in questa competizione con lo slogan «Una città in cui possiamo vivere» e ha promesso di ridurre i costi di alloggio, istruzione e assistenza all'infanzia per i cittadini attraverso riforme strutturali.

Zohran Mamdani vive attualmente nel quartiere di Astoria, a New York. È interessato alla musica hip-hop e al cinema sociale e nelle sue interviste ha più volte sottolineato che «la politica dovrebbe essere la voce della gente comune, non delle grandi aziende».

Posizioni di Mamdani su Iran e regime sionista

Secondo il quotidiano americano New York Post, Mamdani ha criticato aspramente gli attacchi aerei degli Stati Uniti contro le strutture nucleari iraniane. Ha definito tale azione «un'azione militare illegale e l'inizio di un nuovo capitolo di instabilità internazionale».

A suo avviso, la politica americana sull'Iran, incluso l'uso della forza senza consultare il Congresso, è un esempio di «violazione degli impegni» e di dare priorità alle spese militari piuttosto che alla giustizia sociale.

Mamdani ha adottato posizioni molto critiche nei confronti del regime sionista. Ha accusato il regime israeliano di attuare politiche di apartheid nei territori palestinesi occupati.

Il nuovo sindaco di New York ha sostenuto il boicottaggio economico e culturale del regime sionista e ha dichiarato che le azioni di questo movimento sono in linea con il diritto internazionale.

Il quotidiano inglese The Guardian ha scritto sulle opinioni di Mamdani: questo politico musulmano considera le azioni di Israele a Gaza come genocidio.

La pubblicazione americana Politico, tuttavia, ha scritto che Mamdani si è astenuto dall'opporsi esplicitamente all'esistenza di Israele.

Posizioni di Mamdani su Trump

I media americani hanno annunciato Mamdani come uno dei seri oppositori del presidente americano Donald Trump.

Mamdani ha valutato le minacce di Trump di arrestarlo o espellerlo come politico di origine africana come un «attacco alla democrazia» e una tattica per sopprimere la voce delle classi lavoratrici.

Mamdani sottolinea che Trump, durante la sua presidenza, non è riuscito a soddisfare le richieste economiche delle persone, come la riduzione del costo della vita.

Mentre Trump ha definito Mamdani un comunista e un disastro, Mamdani ha detto che Trump vuole alimentare le fiamme della discordia per coprire il fallimento dei suoi programmi nel sostenere la classe operaia.

Trump ha presentato Mamdani come una minaccia all'ideologia politica ed economica degli Stati Uniti, e in risposta, Mamdani ha ritenuto che il tentativo di Trump di presentare questo scontro come ideologico fosse un tentativo di coprire la mancata risoluzione dei problemi economici e di sussistenza della gente.