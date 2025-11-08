Trump: La guerra in Ucraina finirà

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Al Jazeera, Donald Trump, Presidente degli Stati Uniti, in una conferenza stampa con Viktor Orbán, Primo Ministro ungherese, ha dichiarato: "Io e Orbán concordiamo sul fatto che la guerra in Ucraina finirà."

Ha aggiunto: "Io e Orbán discuteremo della situazione in Ucraina e della questione della fornitura di energia. Stiamo valutando l'esenzione dell'Ungheria dalle sanzioni petrolifere russe."

Il Presidente degli Stati Uniti, affermando che avrebbe discusso con Orbán della possibilità di incontrare Putin, ha dichiarato: "La continuazione dei conflitti in Ucraina è la ragione per cui finora non si è tenuto un vertice con Putin."

In un'altra parte delle sue dichiarazioni, Trump ha detto: "Ho ereditato la guerra in Ucraina dall'ex Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, ma sono determinato a porvi fine, così come ho posto fine agli otto conflitti precedenti."

Riguardo alla prospettiva di raggiungere un accordo in Ucraina, il Presidente degli Stati Uniti ha detto: "A volte bisogna permettere alle parti di combattere, ma il conflitto finirà in un futuro non troppo lontano."

Rispondendo a una domanda di un giornalista sulla possibilità di incontrare il Presidente Putin a Budapest, ha detto: "C'è sempre una buona opportunità per incontrarsi."

Trump ha eluso una risposta diretta a una domanda sull'opportunità di "consentire" all'Ungheria di acquistare petrolio russo.

Riguardo alla sua richiesta all'Ungheria di smettere di comprare petrolio russo, il Presidente degli Stati Uniti ha detto: "Stiamo esaminando la questione perché è difficile per loro procurarsi petrolio da altri paesi."

Anche il Primo Ministro ungherese, durante la conferenza stampa, ha dichiarato: "Siamo qui per iniziare un nuovo capitolo con gli Stati Uniti dopo i danni che il precedente governo ha causato al livello delle relazioni tra i due paesi."

Ha aggiunto: "Tra le questioni che saranno discusse nel mio incontro di oggi con Trump ci sono i dossier sul petrolio e il gas russi."

Orbán ha detto: "Se l'Ungheria smettesse di ricevere petrolio e gas dalla Russia, le conseguenze per il popolo ungherese e l'economia del paese dovrebbero essere chiare."

Il Primo Ministro ungherese ha continuato affermando: "Discuterò con Trump del contributo che l'Ungheria può dare ai negoziati di pace in Ucraina."

Orbán ha detto: "A parte l'Ungheria, tutti i paesi europei vogliono che la guerra in Ucraina continui. Gli Stati Uniti e l'Ungheria sono gli unici due paesi occidentali che chiedono la pace in Ucraina. Tutti, tranne gli Stati Uniti e l'Ungheria, preferirebbero che la guerra continuasse e molti credono che l'Ucraina possa vincere, ma questa è mancanza di comprensione."

Ha aggiunto: "Molti paesi europei erano contrari all'inizio della guerra in Ucraina, ma il precedente governo americano li ha spinti a sostenere la guerra."

Il Primo Ministro ungherese ha detto: "Capisco la determinazione attuale di Trump a fare tutto il possibile per fermare il conflitto in Ucraina."

Orbán ha dichiarato: "Sono venuto in America per aiutare il più possibile gli sforzi di Trump per stabilire la pace."