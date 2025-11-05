«F-35», la trappola di Washington per trascinare Bin Salman nel processo di normalizzazione

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Al Mayadeen, l'agenzia di stampa Reuters ha rivelato, pochi giorni prima del viaggio del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman a Washington, che il Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti ha approvato una fase avanzata di un potenziale accordo per la vendita di 48 jet da combattimento stealth «F-35» all'Arabia Saudita.

Secondo fonti statunitensi, la richiesta dell'Arabia Saudita è stata presentata direttamente al Presidente degli Stati Uniti Donald Trump all'inizio di quest'anno e, dopo una lunga revisione, il Pentagono ha completato la valutazione tecnica dell'accordo e ha messo il fascicolo sul tavolo del Segretario alla Guerra, in attesa dell'approvazione del governo e del Congresso.

Sebbene la decisione finale non sia stata ancora presa, gli Stati Uniti hanno affermato, alla vigilia del viaggio di Mohammed bin Salman a Washington, che sono stati fatti progressi in questo dossier.

Sebbene i paesi arabi siano da tempo tra i maggiori acquirenti di armamenti statunitensi, sono sempre stati privati dell'accesso a attrezzature americane avanzate e speciali a causa dell'opposizione di Tel Aviv, nel quadro del cambiamento degli equilibri di deterrenza nella regione. Pertanto, la pubblicazione di tali notizie alla luce del viaggio di Mohammed bin Salman a Washington, uno dei cui programmi più importanti è l'avanzamento del processo di normalizzazione delle relazioni con il regime sionista, ha portato gli osservatori politici a concludere che Washington sta cercando di utilizzare questo accordo come un inganno per trascinare Riyadh nel processo di normalizzazione con Tel Aviv.

Il quotidiano Yedioth Ahronoth, a questo proposito, esprimendo preoccupazione per la diffusione di tali notizie, ha dichiarato che il regime sionista teme che questo accordo possa indebolire il principio della «superiorità aerea del regime sionista» che guida le politiche di armamento statunitensi nella regione.

Il giornale aggiunge che questo potenziale accordo si svolge nel quadro di comunicazioni più ampie attraverso le quali l'Arabia Saudita cerca di concludere un accordo di difesa globale con gli Stati Uniti, che includa garanzie di sicurezza e cooperazione nucleare civile.

Secondo Yedioth Ahronoth, questa mossa è considerata un cambiamento nella politica tradizionale degli Stati Uniti, che per diversi decenni si erano astenuti dal vendere aerei avanzati ai paesi arabi al di fuori del percorso di normalizzazione delle relazioni con il regime sionista.

Questi rapporti vengono pubblicati mentre la Casa Bianca e il Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti hanno rifiutato di commentare queste notizie e la società di industrie militari americana «Lockheed Martin» ha sottolineato che l'accordo, se concluso, sarà «solo un accordo tra i due governi».

L'attenzione dei media sionisti su questa questione e, allo stesso tempo, la mancanza di una seria opposizione e critica all'accordo, indicano che Washington e Tel Aviv stanno cercando, in coordinamento tra loro, di utilizzare questo accordo strategico come uno strumento per ingannare l'Arabia Saudita e trascinarla nella trappola della normalizzazione delle relazioni con il regime sionista. Un evento simile è avvenuto nel processo di normalizzazione delle relazioni degli Emirati Arabi Uniti con il regime sionista nel quadro degli Accordi di Abramo: mentre gli Emirati avevano ricevuto garanzie per l'acquisto dei caccia F-35, nonostante siano trascorsi più di 5 anni e il progresso della normalizzazione con Israele, non sono ancora riusciti a ricevere questi caccia e non c'è un orizzonte chiaro per l'adempimento di tali impegni.