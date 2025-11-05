Guardian: Il regime sionista ha distrutto 4.000 embrioni palestinesi con un solo missile

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando l'agenzia di stampa palestinese Shahab, Navanethem Pillay, ex presidente del Comitato d'inchiesta delle Nazioni Unite, ha dichiarato al quotidiano Guardian che il regime sionista ha distrutto 4.000 embrioni a Gaza in un istante con un missile.

Secondo il rapporto, tra le migliaia di bombe che sono cadute su Gaza, una è stata indimenticabile: i sionisti hanno preso di mira la clinica della fertilità (Al-Basma) nel dicembre 2023, distruggendo 4.000 embrioni palestinesi in un solo momento.

Secondo la fonte delle Nazioni Unite, l'attacco era intenzionale per impedire la nascita di bambini tra i palestinesi di Gaza.

Il Guardian aggiunge che l'esercito di occupazione sionista ha preso di mira i serbatoi di azoto che mantenevano in vita gli embrioni. Ciò è avvenuto nonostante la clinica si trovasse in un edificio separato dall'ospedale principale.

Pillay ha sottolineato che questo incidente non è l'unico caso di crimine del regime sionista e di violazione del diritto internazionale, ma è uno dei numerosi esempi di crimini che il Comitato d'inchiesta ha provato siano stati commessi nella Striscia di Gaza, giungendo alla conclusione che Israele ha commesso un genocidio a Gaza.

Secondo il rapporto, il suddetto Comitato d'inchiesta ha documentato la distruzione diffusa causata dalle bombe israeliane contro i bambini palestinesi e il targeting dei sistemi sanitari ed educativi di Gaza.