Veicolo si lancia contro la folla in Francia; 10 feriti

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando la BBC, un conducente sull'isola turistica di «Île d'Oléron» nella Francia occidentale ha investito pedoni e ciclisti con la sua auto, ferendo 10 persone.
Secondo l'agenzia di stampa, le condizioni di quattro di queste persone sono state segnalate come gravi.
Le autorità hanno dichiarato che un uomo di circa trent'anni ha deliberatamente attaccato le persone con un veicolo ed è stato arrestato dalla polizia dopo essere stato immobilizzato con un taser.
Arnaud Larize, procuratore generale di La Rochelle, ha detto che il sospettato era noto alla polizia.
L'uomo di 35 anni è stato arrestato dalla polizia a Saint-Pierre-d'Oléron con l'accusa di tentato omicidio, ma le autorità antiterrorismo francesi non hanno preso in carico il caso.
