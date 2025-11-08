  1. Home
L'Ungheria è stata esentata dalle sanzioni petrolifere russe

8 novembre 2025 - 09:43
Il Presidente degli Stati Uniti ha esentato l'Ungheria dalle sanzioni petrolifere russe.

Secondo l'agenzia di stampa Abna, l'agenzia di stampa Bloomberg ha annunciato che Donald Trump, Presidente degli Stati Uniti, ha esentato l'Ungheria dalle sanzioni petrolifere russe.

Poche ore prima, Trump, in un incontro con Viktor Orbán, Primo Ministro ungherese, alla Casa Bianca, aveva detto che stava valutando l'esenzione del Paese dalle sanzioni a causa dell'acquisto di petrolio dalla Russia.

Il Presidente degli Stati Uniti ha evitato una risposta diretta alla domanda se all'Ungheria dovesse essere "consentito" acquistare petrolio russo.

