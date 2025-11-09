Ghalibaf: Gli Stati Uniti devono accettare le conseguenze dell'aggressione contro l'Iran

Secondo il corrispondente di ABNA, Mohammad Bagher Ghalibaf, nel suo discorso pre-ordine nella sessione pubblica di oggi (domenica 8 novembre), ha dichiarato: "A seguito della confessione del Presidente degli Stati Uniti d'America di avere la responsabilità diretta nell'aggressione del regime sionista contro l'Iran, che è considerata una palese violazione del diritto internazionale, della Carta delle Nazioni Unite e della sovranità nazionale del nostro Paese, io, a nome dell'amata e nobile nazione iraniana, condanno con la massima fermezza questo atto atroce e dichiaro che il governo degli Stati Uniti, in conformità con il diritto internazionale, deve accettare le conseguenze legali, politiche e militari di questa palese aggressione, che ha portato al martirio di un gran numero dei nostri cittadini."

Ghalibaf ha sottolineato: "La nazione iraniana, con unità e autorità, è pronta contro ogni minaccia e riterrà gli aggressori responsabili delle loro azioni aggressive."

Ha continuato: "È inoltre necessario che io presenti un rapporto alla nazione e ai rappresentanti sul mio recente viaggio nel Paese fratello e vicino, il Pakistan. Questo viaggio è stato effettuato su richiesta della Guida Suprema al Parlamento e nel quadro della diplomazia parlamentare su invito del Presidente dell'Assemblea Nazionale del Pakistan."

Il Presidente del Majlis ha aggiunto: "Uno degli obiettivi di questo viaggio era quello di portare un messaggio di ringraziamento del popolo e della Guida Suprema per il sostegno del Parlamento e dei funzionari, in particolare del popolo pakistano, e l'altro obiettivo era quello di rafforzare i legami economici, culturali e di sicurezza tra i due paesi."

Ghalibaf ha precisato: "Il Pakistan riveste un'elevata importanza strategica per l'Iran in vari campi economici, culturali e di sicurezza, poiché le esigenze commerciali dei due paesi sono complementari, le loro affinità culturali sono molto profonde, esistono importanti capacità per la cooperazione in materia di sicurezza e difesa, e la posizione geografica di questo paese può essere un ponte per collegare l'Iran con l'Asia orientale e oltre."

Ha osservato: "Durante questo viaggio di tre giorni, per perseguire gli obiettivi menzionati, la delegazione parlamentare iraniana ha incontrato alte cariche pakistane, vale a dire il Presidente dell'Assemblea Nazionale, il Presidente ad interim, il Presidente del Senato, il Primo Ministro e il Comandante dell'Esercito del Paese, e si sono tenuti anche due incontri amichevoli con attivisti economici iraniani e pakistani ed élite politiche e culturali."