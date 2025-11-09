  1. Home
La minaccia più pericolosa contro Israele secondo "Golan"

9 novembre 2025 - 10:37
Source: ABNA24
Il leader di uno dei partiti di opposizione nei territori occupati ha indicato la minaccia più pericolosa contro il regime sionista in mezzo ai manifestanti sionisti.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Russia Today, Yair Golan, leader del cosiddetto Partito dei Democratici nel regime sionista, ha dichiarato durante le proteste di ieri sera nei territori occupati: "Stiamo entrando nell'anno delle elezioni e questa fase è molto sensibile. Il gabinetto Netanyahu è considerato il gabinetto più fallimentare in Israele."

Ha aggiunto: "Il gabinetto Netanyahu è considerata la minaccia esistenziale più pericolosa contro Israele."

Anche gli organizzatori di queste proteste hanno annunciato che continueranno a tenere manifestazioni nei territori occupati. Hanno anche fatto riferimento alle cospirazioni del gabinetto Netanyahu contro il sistema giudiziario e all'impedimento della formazione di un comitato di inchiesta sull'operazione Alluvione di Al-Aqsa.

