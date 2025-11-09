Funzionari statunitensi portano un messaggio duro al governo libanese riguardo Hezbollah

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il canale televisivo "Al Hadath" ha riferito che una delegazione del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti incontrerà il Presidente del Libano, Joseph Aoun, oggi (domenica) a Beirut.

Nel frattempo, anche la sezione inglese di Al Hadath, citando le sue fonti, ha riferito che due alti funzionari della Casa Bianca si recheranno anch'essi oggi a Beirut.

Questi due funzionari statunitensi sono portatori di un messaggio duro da Washington al governo libanese riguardo Hezbollah.

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha anche annunciato che questa delegazione si recherà in Europa e nella regione per ciò che è stato definito come la discussione dei modi per esercitare pressione sull'Iran.

D'altra parte, il canale televisivo Kan del regime sionista ha riferito che "Israele" ha avvertito i funzionari statunitensi che monitorano l'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco con il Libano che Hezbollah ha trasferito centinaia di missili dalla Siria al Libano nelle scorse settimane, ha ricostruito le sue piattaforme di lancio danneggiate e ha reclutato migliaia di nuove reclute; un'azione che, secondo Tel Aviv, è una chiara violazione della decisione del governo libanese di disarmare Hezbollah.

Secondo questo rapporto, "Israele" ha trasmesso un messaggio all'esercito libanese tramite gli americani, sostenendo: "Non state agendo contro Hezbollah nella misura necessaria, quindi Israele continuerà i suoi attacchi in Libano."