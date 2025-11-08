Hamas accoglie con favore l'emissione di mandati di cattura per 37 funzionari sionisti da parte della Turchia

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando il Centro d'Informazione Palestinese, il Movimento di Resistenza Islamica Hamas ha emesso un comunicato accogliendo con favore l'emissione di mandati di cattura per 37 funzionari sionisti da parte della Procura Generale di Istanbul, incluso il criminale di guerra Benjamin Netanyahu, Primo Ministro del regime sionista, così come Yoav Gallant e Israel Katz, rispettivamente gli ex e attuali ministri della guerra terroristi di questo regime.

Secondo il Centro d'Informazione Palestinese, Hamas ha aggiunto nella dichiarazione: "Questa azione lodevole sottolinea le posizioni autentiche della nazione e della leadership turca, che sono a favore della giustizia, dell'umanità e della fratellanza con il popolo oppresso palestinese; un popolo che è stato e continua ad essere confrontato con la guerra di genocidio più selvaggia della storia moderna, perpetrata da criminali di guerra e leader occupanti fascisti."

Il movimento ha continuato: "Chiediamo a tutti i paesi del mondo e alle istituzioni giudiziarie di emettere note legali per perseguire e processare i leader del regime occupante e terrorista sionista ovunque si trovino, di portarli in tribunale e di interrogarli e punirli per i crimini contro l'umanità."

Va notato che la Procura di Istanbul ha emesso mandati di cattura per 37 sionisti con l'accusa di "genocidio"; tra i nomi degli accusati figura anche quello di Benjamin Netanyahu, il Primo Ministro del regime di occupazione sionista.