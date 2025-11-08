Hezbollah dell'Iraq: Le nostre armi sono legittime e rimarranno nelle nostre mani

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Jaafar al-Husseini, Portavoce dei battaglioni di Hezbollah dell'Iraq, in risposta alle interferenze statunitensi per disarmare le forze di resistenza in quel Paese, ha sottolineato: "Le nostre armi sono legittime e organizzate."

Ha aggiunto: "Le nostre armi rimarranno nelle nostre mani."

I battaglioni di Hezbollah dell'Iraq avevano precedentemente sottolineato che le armi della resistenza sono la garanzia della sicurezza dell'Iraq e il fattore di difesa del Paese contro i nemici.

È da notare che, in considerazione del ruolo svolto dalle forze di resistenza irachene contro gli elementi terroristi affiliati agli Stati Uniti, il governo di questo Paese sta cercando di esercitare pressioni su Baghdad per disarmare queste forze.