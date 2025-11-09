  1. Home
L'Irlanda approva la richiesta di sanzionare il calcio israeliano in Europa

9 novembre 2025 - 10:51
La Federazione calcistica irlandese ha approvato a maggioranza la richiesta di sanzionare la partecipazione di Israele alle competizioni calcistiche europee.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando il canale Al Araby, la Federazione calcistica irlandese (FAI) sabato sera ha votato a maggioranza un piano in base al quale il consiglio direttivo della federazione è incaricato di chiedere all'Unione delle Federazioni Calcistiche Europee (UEFA) di sospendere immediatamente la partecipazione di Israele a tutte le sue competizioni.

La FAI ha dichiarato in un comunicato che "la mozione è stata approvata con 74 voti a favore, 7 contrari e due astensioni".

Il testo della risoluzione afferma che la Federazione calcistica israeliana sta affrontando la violazione di due clausole dei regolamenti UEFA: una per non aver attuato una politica efficace contro il razzismo e l'altra per aver organizzato club nei territori occupati senza il consenso della Federazione calcistica palestinese.

