L'Irlanda approva la richiesta di sanzionare il calcio israeliano in Europa

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando il canale Al Araby, la Federazione calcistica irlandese (FAI) sabato sera ha votato a maggioranza un piano in base al quale il consiglio direttivo della federazione è incaricato di chiedere all'Unione delle Federazioni Calcistiche Europee (UEFA) di sospendere immediatamente la partecipazione di Israele a tutte le sue competizioni.

La FAI ha dichiarato in un comunicato che "la mozione è stata approvata con 74 voti a favore, 7 contrari e due astensioni".

Il testo della risoluzione afferma che la Federazione calcistica israeliana sta affrontando la violazione di due clausole dei regolamenti UEFA: una per non aver attuato una politica efficace contro il razzismo e l'altra per aver organizzato club nei territori occupati senza il consenso della Federazione calcistica palestinese.