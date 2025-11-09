Presidente della Colombia: Trump e Rubio, voi siete dei bugiardi

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando il canale Al Mayadeen, Gustavo Petro, Presidente della Colombia, in una dichiarazione accesa contro Donald Trump, ex Presidente degli Stati Uniti, e Marco Rubio, ex Segretario di Stato (N.d.T: Senatore) degli Stati Uniti, li ha definiti bugiardi e ha detto: "Trump e Rubio, voi e i vostri amici state mentendo, perché coloro che voi state uccidendo non sono trafficanti di droga."

Petro ha aggiunto che nel mondo di oggi, la democrazia è morta e la barbarie sta prendendo il sopravvento.

Queste dichiarazioni del Presidente della Colombia arrivano in seguito all'aumento degli attacchi di Washington nell'Oceano Pacifico e alla loro pretesa di attaccare imbarcazioni che trasportano droga.