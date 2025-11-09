  1. Home
Presidente della Colombia: Trump e Rubio, voi siete dei bugiardi

9 novembre 2025 - 10:50
Il Presidente della Colombia ha definito bugiardi l'ex Presidente e l'ex Segretario di Stato (N.d.T: in realtà Senatore) degli Stati Uniti, affermando che è una pura menzogna che stiano uccidendo trafficanti di droga nella regione caraibica.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando il canale Al Mayadeen, Gustavo Petro, Presidente della Colombia, in una dichiarazione accesa contro Donald Trump, ex Presidente degli Stati Uniti, e Marco Rubio, ex Segretario di Stato (N.d.T: Senatore) degli Stati Uniti, li ha definiti bugiardi e ha detto: "Trump e Rubio, voi e i vostri amici state mentendo, perché coloro che voi state uccidendo non sono trafficanti di droga."

Petro ha aggiunto che nel mondo di oggi, la democrazia è morta e la barbarie sta prendendo il sopravvento.

Queste dichiarazioni del Presidente della Colombia arrivano in seguito all'aumento degli attacchi di Washington nell'Oceano Pacifico e alla loro pretesa di attaccare imbarcazioni che trasportano droga.

