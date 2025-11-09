Analista Sionista: Il disarmo completo di Hezbollah e Hamas non è possibile

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Yedioth Ahronoth, Michael Milstein, capo dell'Associazione per gli Studi Palestinesi all'Università di Tel Aviv, ha ammesso che il disarmo completo di Hezbollah e Hamas si trova ad affrontare grandi ostacoli in termini di attuazione.

Ha aggiunto che il raggiungimento di questo obiettivo richiede una vasta occupazione del Libano meridionale e forse della Striscia di Gaza e la permanenza a lungo termine di soldati sionisti in queste due aree, cosa che alla fine avrebbe pesanti conseguenze politiche, militari ed economiche per Tel Aviv.

Milstein ha affermato che bisogna smetterla con le illusioni militari e politiche per raggiungere obiettivi irrealistici, poiché delineare tali obiettivi unilaterali può portare a lunghe guerre che indeboliscono ulteriormente la posizione internazionale del regime sionista e lo conducono in pantani senza fine. Non si dovrebbero lanciare slogan come la distruzione di Hezbollah, poiché ne consegue la domanda: questo slogan è realizzabile e quali risultati pratici comporta?