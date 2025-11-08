Secondo l'agenzia di stampa Abna, Masoud Pezeshkian, il Presidente del nostro Paese, ha scritto sul social network X: "L'approvazione della Carta di Ciro all'UNESCO è un segno della continua presenza dell'Iran nella coscienza della civiltà umana. L'Iran è la sorgente della cultura del dialogo, della tolleranza, della giustizia e della convivenza. L'Iran islamico oggi può essere fonte di ispirazione per la pace e la solidarietà nella regione e nel mondo."
L'approvazione della Carta di Ciro simboleggia la continua presenza dell'Iran nella coscienza della civiltà umana
8 novembre 2025 - 09:39
News ID: 1747823
Source: ABNA24
Il Presidente ha sottolineato: "L'approvazione della Carta di Ciro all'UNESCO è un segno della continua presenza dell'Iran nella coscienza della civiltà umana. L'Iran è la sorgente della cultura del dialogo, della tolleranza, della giustizia e della convivenza."
Your Comment