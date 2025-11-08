L'approvazione della Carta di Ciro simboleggia la continua presenza dell'Iran nella coscienza della civiltà umana

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Masoud Pezeshkian, il Presidente del nostro Paese, ha scritto sul social network X: "L'approvazione della Carta di Ciro all'UNESCO è un segno della continua presenza dell'Iran nella coscienza della civiltà umana. L'Iran è la sorgente della cultura del dialogo, della tolleranza, della giustizia e della convivenza. L'Iran islamico oggi può essere fonte di ispirazione per la pace e la solidarietà nella regione e nel mondo."