Se non resistiamo ai sionisti, ci imporranno la pace o la guerra

Secondo il corrispondente di Abna, Mohammad Bagher Ghalibaf, Presidente del Consiglio Islamico Consultivo (Parlamento), in un incontro con gli operatori economici di Pakistan e Iran, ha affermato: "Durante la guerra di 12 giorni tra l'Iran e il regime sionista, il popolo pakistano, con il suo spirito di ricerca della verità, giustizia, e con una comprensione profonda e precisa e un'identificazione tempestiva, è sceso in campo e ha sostenuto e difeso la nazione, il governo e le forze armate iraniane, e lo ha fatto in tutte le arene politiche a livello regionale e internazionale e nell'opinione pubblica."

Ha aggiunto: "Questa intelligenza, sostegno e saggezza del popolo pakistano rimarranno per sempre nella mente, nello spirito e nell'anima della nazione iraniana. Perciò, ritengo mio dovere ringraziare e, in quei giorni, decisi che il mio primo viaggio all'estero, dopo quella battaglia di 12 giorni, sarebbe stato in Pakistan per esprimere questo apprezzamento e ringraziamento di persona, e ringrazio Dio che questo successo sia stato raggiunto."

Il Presidente del Parlamento ha sottolineato: "Il regime sionista, per quasi 80 anni, dal 1948 ad oggi, da quando si è insediato nei territori occupati con una risoluzione del Consiglio di Sicurezza e si è formato questo tumore canceroso, ha costantemente esercitato pressione sulla comunità islamica, in particolare sul popolo palestinese, commettendo omicidi e crimini, il cui culmine è stato visto a Gaza."

Oggi la questione palestinese non è solo una questione islamica, ma una questione umana e globale

Ghalibaf, porgendo i suoi saluti al popolo di Gaza, ha dichiarato: "Il popolo palestinese ha resistito coraggiosamente negli ultimi due anni, ha offerto martiri ma non si è arreso. Oggi la questione palestinese non è solo una questione islamica, ma una questione umana e globale, ed è persino sostenuta nelle università americane." Ha aggiunto: "Il regime sionista continua a perseguire l'espansione territoriale e il suo obiettivo finale è l'eliminazione di qualsiasi Stato islamico indipendente e potente nella regione, poiché considera tale Stato una minaccia alla propria sopravvivenza."

Il Presidente del Parlamento ha osservato: "Se non resistiamo al regime sionista, esso ci imporrà o una pace forzata, come il Piano Abramo, o la guerra. Essi non conoscono logica se non la forza e il potere, quindi dobbiamo resistergli e dare una risposta schiacciante."

Ha continuato: "Nell'aggressione iniziata dal regime sionista e in cui gli Stati Uniti hanno avuto un coinvolgimento diretto, l'Iran islamico si è schierato per la prima volta, per conto della comunità islamica, contro questo regime e ha dato una risposta schiacciante. Per la prima volta nella storia di questo regime illegittimo, Tel Aviv e i suoi centri militari sono stati colpiti con precisione e in grande volume. Gli effetti di questa risposta sono diventati evidenti il sesto e il settimo giorno di guerra, e cercavano un cessate il fuoco. In questo contesto, il Vicepresidente degli Stati Uniti ha chiesto di incontrare il Ministro degli Esteri iraniano per stabilire un cessate il fuoco."

Siete voi ad aver iniziato la guerra e la fine spetta a noi

Il capo del potere legislativo ha affermato: "La risposta dell'Iran è stata chiara: siete voi ad aver iniziato la guerra e la fine spetta a noi. La guerra finirà quando sferreremo l'ultimo attacco." Ha aggiunto: "Quando gli Stati Uniti hanno attaccato l'Iran, contrariamente alle leggi internazionali, e hanno lanciato 14 bombe contro le installazioni nucleari, in meno di 24 ore, 14 missili pesanti iraniani sono atterrati sul quartier generale del comando americano (CENTCOM) e persino il loro radar centrale è stato colpito."

Ghalibaf ha dichiarato: "L'unità della comunità islamica e la coesione dei governi musulmani sono un dovere religioso e divino. La comunità islamica dovrebbe aumentare il costo di questa azione per i paesi che cercano di normalizzare le relazioni con il regime sionista."

Ha aggiunto: "Nonostante tutte le sanzioni e le pressioni, l'Iran ha raggiunto progressi significativi nel campo scientifico, in particolare nell'industria nucleare. Questi risultati sono il frutto della capacità e dell'intelligenza della gioventù iraniana."

Il Presidente del Parlamento ha sottolineato: "L'Iran non cercherà mai armi nucleari, ma utilizzerà la sua conoscenza e tecnologia nei settori medico e sanitario. L'Iran è all'avanguardia nella nanoscienza e nella bio-scienza, e lo sviluppo di questi settori richiede sforzi continui e cooperazione scientifica, anche con il Pakistan."