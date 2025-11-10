Messico: "Accusa di USA e Israele contro l'Iran è infondata"

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, in base alla dichiarazione pubblicata sul sito web del Ministero degli Esteri messicano, tale Ministero, così come il Ministero degli Interni messicano, hanno sottolineato di non aver ricevuto alcuna segnalazione riguardante un presunto attacco contro l'ambasciatore del regime israeliano in Messico, Einat Kranz Neiger, da parte della Repubblica Islamica dell'Iran.
La dichiarazione prosegue: Il Ministero degli Esteri messicano ribadisce la sua volontà di mantenere una comunicazione aperta con tutte le missioni diplomatiche accreditate nel Paese.
Inoltre, il Ministero degli Interni messicano ha dichiarato in un comunicato separato di essere pronto a collaborare in modo rispettoso e coordinato con tutte le agenzie di sicurezza di altri Paesi, a condizione che tale richiesta venga avanzata da queste ultime.
Venerdì, gli Stati Uniti e il regime sionista avevano affermato che l'Iran aveva tentato di assassinare l'ambasciatore di tale regime in Messico alcuni mesi fa.
