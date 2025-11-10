Dettagli della Visita di un'Alta Delegazione Russa in Egitto

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Sputnik, il servizio stampa del Consiglio di Sicurezza della Russia ha annunciato che Sergey Shoigu, Segretario del Consiglio di Sicurezza della Russia, è arrivato al Cairo domenica, a capo di una delegazione inter-agenzia per colloqui con alti leader politici e militari egiziani.

All'aeroporto, Shoigu è stato accolto da Fayza Abou El Naga, Consigliere per la Sicurezza Nazionale dell'Egitto, e Georgy Borisenko, Ambasciatore russo in Egitto.

Secondo il rapporto, la delegazione russa è destinata a incontrare Abdel Fattah el-Sisi, Presidente dell'Egitto, Fayza Abou El Naga, Consigliere del Presidente, Badr Abdelatty, Ministro degli Affari Esteri egiziano, Abdel Moneim El-Terras, Ministro della Difesa e delle Industrie Militari, e altri funzionari della sicurezza egiziana.

La delegazione russa include rappresentanti del Ministero dell'Interno, del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero della Giustizia, dell'Industria e Commercio, del Servizio Federale per la Cooperazione Tecnico-Militare, Roscosmos, Rosatom, e altri.

L'agenda degli incontri riguarda la cooperazione bilaterale, inclusi i rapporti militari e tecnico-militari, il dialogo tra le forze dell'ordine e i servizi speciali (sicurezza delle informazioni e lotta al terrorismo) e i progetti strategici nei settori del commercio, dell'energia e della sicurezza alimentare.