Senato USA Vota a Favore della Fine dello Shutdown Governativo di 40 Giorni

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando The Hill, il voto positivo del Senato è considerato il primo passo pratico per porre fine allo shutdown governativo di 40 giorni.

Un gruppo di senatori democratici moderati, stanchi del prolungato stallo politico, si è unito ai repubblicani per far progredire la misura provvisoria della Camera dei Rappresentanti, nota come "Risoluzione di Continuazione degli Stanziamenti" (Continuing Resolution), al Senato. I democratici in precedenza avevano bloccato l'avanzamento di questo stesso disegno di legge per 14 volte.

Pressioni Economiche e Sociali sui Moderati

L'esaurimento dei fondi per il programma di assistenza alimentare supplementare (SNAP) il 1° novembre e una grave carenza di personale di controllo del traffico aereo avevano aumentato notevolmente la pressione sui democratici moderati. Otto senatori democratici, tra cui Dick Durbin che andrà in pensione alla fine dell'anno, Jeanne Shaheen, Maggie Hassan, Tim Kaine, e l'indipendente ma allineato con i democratici Angus King, hanno votato a favore del disegno di legge della Camera.

Anche Jon Fetterman e Catherine Cortez Masto, che in precedenza avevano annunciato il loro sostegno, hanno votato a favore della misura.

Dettagli dell'Accordo e Ruolo dei Leader di Entrambi i Partiti

John Thune, leader della maggioranza repubblicana al Senato, sostituirà il disegno di legge della Camera con una nuova versione modificata, redatta in collaborazione con Shaheen, Hassan, King e altri. Shaheen, in quanto membro del Comitato per gli Stanziamenti, ha supervisionato la stesura del pacchetto di bilancio insieme alla presidente del Comitato, Susan Collins.

In base al piano, i finanziamenti per le costruzioni militari, gli affari dei veterani, il Dipartimento dell'Agricoltura e l'organo legislativo saranno assicurati fino al 30 settembre 2026, mentre il resto del governo sarà coperto dalla risoluzione provvisoria fino al 30 gennaio 2026.

Questo accordo prevede anche il mantenimento di oltre quattromila dipendenti federali che erano a rischio licenziamento durante lo shutdown. Inoltre, il governo Trump non avrà il diritto di attuare riduzioni di personale fino alla fine del periodo della risoluzione provvisoria. Tim Kaine ha svolto un ruolo importante nei negoziati relativi alla garanzia della sicurezza del posto di lavoro per i dipendenti.

Passo Successivo: Ritorno della Camera dopo la Pausa di Sette Settimane

Con l'approvazione del piano al Senato, la Camera dei Rappresentanti dovrà tornare a Washington dopo una pausa di sette settimane per approvare il disegno di legge finale da sottoporre alla firma di Trump.

Come parte dell'accordo più ampio, Thune si è impegnato a tenere una votazione sulla proroga dei sussidi sanitari aumentati nell'ambito dell'Affordable Care Act (Obamacare), che scadono a gennaio, entro la fine dell'anno; sebbene non vi sia alcuna garanzia che venga approvato dal Senato o che si tenga una votazione alla Camera.

Le Divisioni Interne Democratiche Continuano

Questo accordo è stato raggiunto mentre i negoziati intensi al Senato continuavano nelle scorse settimane. Diversi democratici che avevano partecipato attivamente al processo negoziale, tra cui Gary Peters, Elissa Slotkin, Jon Ossoff, Tammy Baldwin, e Peter Welch, hanno infine votato contro l'avvio dell'esame del disegno di legge.

Slotkin ha detto ai giornalisti dopo la riunione dei Democratici di essersi distaccata dai negoziati da quando è diventato chiaro che l'estensione dei sussidi Obamacare non sarebbe stata inclusa nel testo dell'accordo. Ha aggiunto: "Ho sempre detto che l'accordo doveva prevedere un'azione tangibile nel settore sanitario, e sembra che ciò non sia accaduto."