La Fuga dei Venezuelani dagli Stati Uniti; l'America Non è Più Sicura per i Rifugiati

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando il Washington Post, mentre centinaia di migliaia di venezuelani erano immigrati negli Stati Uniti negli anni recenti e alcuni di loro avevano persino accettato di chiedere asilo in questo Paese, il Dipartimento per l'Immigrazione degli Stati Uniti ha dato loro tempo fino a venerdì scorso per lasciare il territorio americano.

Il quotidiano americano ha scritto: "Centinaia di migliaia di cittadini venezuelani che vivono negli Stati Uniti, in seguito alla scadenza del termine del Dipartimento per l'Immigrazione, sono costretti a lasciare gli Stati Uniti o a cercare di trovare un modo per continuare la loro residenza. Molte di queste persone stanno chiudendo le loro attività, vendendo le loro case e preparandosi a lasciare l'America."

Lo status di Protezione Temporanea per i cittadini stranieri in condizioni di crisi nel loro Paese consente agli immigrati di rimanere negli Stati Uniti in situazioni di emergenza. Venerdì scorso, lo status di Protezione Temporanea per i cittadini venezuelani è scaduto. Il governo degli Stati Uniti sta limitando l'accesso ai privilegi di asilo, interrompendo i programmi di pensionamento e ponendo fine al supporto umanitario per i cittadini di Venezuela, Honduras e Nicaragua.

I dati mostrano che il Dipartimento per l'Immigrazione degli Stati Uniti ha notevolmente aumentato il numero di arresti e l'applicazione delle sue politiche di immigrazione, raddoppiando la capacità dei centri di detenzione. Inoltre, il Congresso degli Stati Uniti ha approvato un budget di quasi 170 miliardi di dollari per la sicurezza delle frontiere e l'attuazione delle politiche di immigrazione.

I gruppi per i diritti dei migranti e alcune istituzioni internazionali hanno criticato questa azione e hanno chiesto maggiore sostegno per i migranti vulnerabili.