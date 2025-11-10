Aoun al Delegazione Americana: "La Condizione per i Negoziati è la Cessazione delle Ostilità"

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Russia Al-Youm, il Presidente libanese, Joseph Aoun, ha dichiarato in un incontro con una delegazione americana: "L'opzione del negoziato deriva dalla realtà che la guerra non ha prodotto alcun risultato."

Ha aggiunto: "I negoziati richiedono un ambiente favorevole e, soprattutto, la cessazione delle ostilità e il raggiungimento della stabilità nel sud."

Il canale Al-Hadath aveva annunciato oggi che una delegazione del Dipartimento del Tesoro americano avrebbe incontrato Joseph Aoun, Presidente del Libano, a Beirut.

Nel frattempo, la sezione inglese di Al-Hadath ha anche riportato, citando le proprie fonti, che due alti funzionari della Casa Bianca si sarebbero recati oggi a Beirut.

Il canale ha affermato che i funzionari americani portavano un messaggio severo da Washington al governo libanese riguardo a Hezbollah.

Il Tesoro americano ha anche annunciato che la delegazione si recherà in Europa e nella regione per ciò che è stato definito come la discussione di modi per esercitare pressione sull'Iran.

Il canale Kan del regime sionista ha anche annunciato che "Israele" ha avvertito i funzionari americani che monitorano l'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco con il Libano che Hezbollah ha trasferito centinaia di missili dalla Siria al Libano nelle ultime settimane, ha ricostruito le sue piattaforme di lancio di missili danneggiate e ha reclutato migliaia di nuove forze; un'azione che, secondo l'affermazione di Tel Aviv, è una chiara violazione della decisione del governo libanese di disarmare Hezbollah.

Secondo il rapporto, "Israele" ha trasmesso un messaggio all'esercito libanese tramite gli americani, sostenendo: "Non state agendo contro Hezbollah nella misura necessaria, pertanto Israele continuerà i suoi attacchi in Libano."