Maduro: "Non Accetteremo Alcuna Tutela"

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al Mayadeen, Nicolás Maduro ha dichiarato in un messaggio indirizzato al Vertice della Comunità degli Stati Latinoamericani e Caraibici (CELAC) e dell'Unione Europea: "Chiedo ai leader di trasformare questo Vertice in un'azione decisiva per dichiarare la difesa incondizionata della nostra America."

Ha aggiunto: "Il Venezuela dichiara in modo assolutamente chiaro che non accetta e non accetterà alcuna forma di tutela."

Va notato che il governo dell'ex Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha avviato una guerra contro il Venezuela con il pretesto della lotta ai trafficanti di droga e ha bombardato alcuni obiettivi nel Paese. Parallelamente a questi attacchi, gli Stati Uniti hanno anche messo sotto pressione politica il Venezuela per poter rimuovere Maduro dal potere e contenere la sua influenza nella regione.